Problemas com poço forçam fechamento temporário de creche no Marabaixo 3

Da REDAÇÃO

A Creche Municipal Patrícia Chucre, localizada na Avenida 19, no bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá, teve as atividades suspensas temporariamente devido à falta de água causada por problemas no poço que abastece a unidade. A situação, que já se arrasta há meses, chegou ao limite na última semana, segundo relatos de pais de alunos.

“Falta de água devido a creche ter o sistema de poço amazonas. Se no período do inverno está assim sem água, imagina no verão”, lamentou um dos pais.

De acordo com a administração da creche, diversos ofícios foram encaminhados à Prefeitura de Macapá solicitando a perfuração de um poço artesiano para solucionar o problema de abastecimento, mas até o momento não houve resposta. Diante da situação, um condomínio particular vizinho à creche tem fornecido água provisoriamente há anos, permitindo o funcionamento da unidade, ainda que de forma precária.

Não é a primeira vez que a creche enfrenta dificuldades por conta da falta d’água. Em outras ocasiões, as aulas precisaram ser suspensas ou tiveram os horários reduzidos devido ao funcionamento irregular do poço. Nesta segunda-feira (17), a direção da unidade comunicou aos pais, por meio de um grupo de mensagens, que não haverá aulas nesta terça-feira (18).

Além da falta d’água, a estrutura da creche também necessita de atenção. Durante períodos chuvosos, a área frontal do prédio fica alagada, formando poças de água acumulada que se tornam potenciais focos do mosquito transmissor da dengue.

Os pais cobram providências urgentes da prefeitura para garantir um ambiente adequado e seguro para as crianças, evitando prejuízos ao calendário escolar e problemas de saúde causados pelas más condições da unidade.