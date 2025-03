Projeto para destravar recursos represados no Brasil pode garantir mais de R$ 500 mi ao Amapá

O senador Randolfe Rodrigues, autor do projeto, destacou a importância da medida para estados como o Amapá.

O Senado Federal aprovou, na última quarta-feira (19), o Projeto de Lei Complementar (PLP) 22/2025, de autoria do senador Randolfe Rodrigues (PT-AP), que destrava R$ 4,6 bilhões em recursos represados desde 2019 para investimentos em todo país. Desse total, o Amapá será beneficiado com aproximadamente R$ 515 milhões, valor que poderá ser aplicado em obras e serviços até o fim de 2026.

A proposta, aprovada por 66 votos a 2, já havia passado pela Câmara dos Deputados e agora segue para sanção presidencial. O texto permite a utilização de recursos previstos em orçamentos de anos anteriores, mas que ainda não foram executados, garantindo que estados e municípios possam retomar investimentos essenciais.

No caso do Amapá, os recursos recuperados serão destinados a projetos estratégicos, como a pavimentação das ruas de Santana, segunda maior cidade do estado, com um investimento estimado em R$ 95,8 milhões. A medida é vista como um impulso para o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.

“O projeto de lei resolve investimentos fundamentais para o crescimento de Estados como o Amapá, destrava obras importantes que podem gerar desenvolvimento e muitos benefícios à população”, afirmou.

Com a sanção presidencial, o Amapá e outros estados terão a oportunidade de retomar obras paralisadas e investir em infraestrutura, saúde, educação e outras áreas prioritárias, impulsionando a economia e garantindo avanços significativos para as regiões beneficiadas.