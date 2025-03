1Pedro5

Quase 10% da população brasileira sofre com ansiedade, segundo a OMS. A ansiedade é o excesso de pensamentos e preocupações com o futuro. São preocupações com situações que as vezes nem acontecem. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, o apóstolo ensina o principal remédio para esse mal. A ansiedade pode bater na porta dos seguidores de Jesus, mas Pedro nos lembra que Deus já cuidou de nós no passado. É só relembrarmos isso sabendo que Ele nos ouve. Tenha uma ótima sexta-feira (14).