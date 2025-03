Retirão celebra fé e cultura gospel no Amapá com presença marcante de jovens

Banda Morada encerrou programação cristã em Macapá, que foi realizada com apoio do governo do estado e do senador Randolfe Rodrigues.

Da REDAÇÃO

A presença em massa de jovens marcou o evento final da programação do “Retirão – Encontro de Adoradores”, que encerrou nesta quarta-feira (5) com o show da Banda Morada, uma das maiores atrações do cenário gospel brasileiro, no estacionamento do Aeroporto de Macapá,

O evento, gratuito e aberto à comunidade, foi uma iniciativa do Instituto Brasil Futuro (Ibraf), com apoio do Governo do Amapá, do senador Randolfe Rodrigues e do Grupo Norte da Amazônia Airports (NOA).

Com o objetivo de fortalecer a fé cristã e a cultura gospel no estado, o Retirão foi composto por vários retiros espirituais no período do carnaval.

O governador Clécio Luís destacou a importância do apoio estadual para promover momentos de alegria e reflexão, especialmente em um período de transição entre o Carnaval e o início da Quaresma.

“Eventos como este reforçam nossa identidade cultural e espiritual, além de proporcionar um espaço de união e celebração”, afirmou.

Além do impacto religioso, o Retirão também movimentou a economia local. Lideranças cristãs aproveitaram a ocasião para empreender, comercializando artigos religiosos e alimentação, o que contribuiu para a geração de renda e o fortalecimento do comércio regional.

O evento ainda atraiu participantes de outros municípios do Amapá e até da Guiana Francesa, consolidando-se como um ponto de encontro para diversas lideranças cristãs.

O senador Randolfe Rodrigues, um dos apoiadores da iniciativa, ressaltou a importância da banda Morada para a comunidade gospel e enalteceu o sucesso do evento.

“O Retirão é um marco para a cultura gospel no Amapá, promovendo inclusão e oportunidades para esse segmento que cresce a cada ano”, declarou.

Com o sucesso desta primeira edição, o Governo do Amapá já garantiu apoio para a realização de 55 retiros espirituais em diversos municípios em 2025. A proposta é que esses retiros encerrem suas programações de forma unificada no Retirão, ampliando ainda mais o alcance e o impacto do evento.