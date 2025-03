Santo Daime: integrante explica efeitos de chá na “expansão da consciência”

No podcast THE PAPO, o jornalista André Silva com o pesquisador Jean Roger

Seita ou religião? Nascida no coração da floresta Amazônica Brasileira, a doutrina do Santo Daime já acumula adeptos em todo o território nacional, incluindo o Amapá. Com a proposta de conectar o ser humano ao “sagrado” por meio do chá de plantas, ela promete expandir a mente e trazer respostas para a vida. No podcast THE PAPO, o jornalista André Silva conversou com um dos integrantes da comunidade do Santo Daime no Amapá, o pesquisador Jean Roger, que destrinchou tudo sobre o “mestre Irineu” e sua doutrina da floresta.