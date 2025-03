Seduzida por espaços na prefeitura, vereadora deixa oposição a Furlan

Luana Serrão ao lado do prefeito neste domingo (9): mudança de lado pegou de surpresa grupo político e família Serrão

Por SELES NAFES

O fim de semana, no meio político, foi marcado por uma manobra bem-sucedida do prefeito Antônio Furlan (MDB), na tentativa de enfraquecer a oposição na Câmara Municipal. Em troca de espaços na estrutura política da prefeitura, ou seja, cargos, a vereadora Luana Serrão (UB) mudou de lado.

Sobrinha do ex-prefeito de Laranjal, Márcio Serrão, e da presidente da Assembleia Legislativa do Amapá, Alliny Serrão, Luana foi eleita em 2024 para o primeiro mandato com apoio do senador Davi Alcoumbre, atual presidente do Senado. Com o apoio, ela teve garantia de legenda e estrutura para as eleições.

Preocupado com a oposição dentro do Legislativo, Furlan foi ousado e decidiu investir em Luana. De acordo com fontes consultadas pelo Portal SN, a jovem vereadora teria recebido como garantia, em troca de apoio, pelo menos 40 cargos na prefeitura.

Há quem veja que, a partir de agora, Luana passa a cultivar o próprio grupo político, cortando de vez o cordão umlibical com seus antigos apoiadores.

A mudança pegou o grupo (e a família) de Márcio Serrão de surpresa. Procurado pelo Portal SN, o ex-prefeito de Laranjal disse que sabe separar as coisas.

“Política é um negócio muito sério. Isso cria um distanciamento momentâneo, mas a gente continua sendo família. Foi uma decisão isolada”, disse ele neste domingo (9).

Nas redes sociais, o ex-prefeito já tinha feito um pronunciamento manifestando descontentamento, mas sem citar diretamente o nome da sobrinha.

“A gente respeita, mas de alguma forma fere toda uma história linda construída pela minha mãe, meu pai, por mim e minha esposa, e que hoje é maculada por uma decisão isolada e que nos afasta. Quero deixar bem claro, somos um grupo liderado pelo senador Davi e governador Clécio. Nem todos desonram o que falam”, alfinetou.

Também nas redes, Luana comemorou sua estreia na agenda dominical de Furlan, mas evitou comentar sobre sua decisão. O Portal SN tenta contato com a vereadora.

Apesar da mudança, Furlan continua tendo minoria dentro do parlamento, mas agora numa posição bem mais confortável.