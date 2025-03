Sob presidência de Dalua, Câmara amplia convocações de gestores da PMM

A mais nova convocação é do diretor da CTMAC, João Mendonça. Já o empreiteiro que denunciou propinas irá no dia 20.

Por SELES NAFES

A Comissão de Transportes da Câmara Municipal de Macapá aprovou a convocação do diretor da CTMac, João Mendonça, para explicar a situação de dezenas de fiscais de trânsito demitidas no início do ano, e que ainda não receberam seus pagamentos.

O requerimento chamando o diretor da CTMac é de autoria do vereador Joselyo (PP), que vinha desde fevereiro intermediando o diálogo entre a direção da companhia e os ex-fiscais.

Ao todo, a prefeitura contratou 170 destes profissionais, a maioria mulher, antes do período eleitoral de 2024. No fim do ano, todos foram demitidos sem justa causa e sem aviso prévio.

A presença de Mendonça foi a segunda convocação de peso aprovada pela Câmara em uma semana, sob a presidência do vereador Pedro Dalua (UB). A primeira foi do empresário Claudiano Monteiro, empreiteiro, que conduziu obras da prefeitura como a Jacy Barata e a arena do residencial Mestre Oscar.

Monteiro denunciou na justiça um esquema de corrupção envolvendo o pagamento de propinas na Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semob) para a liberação de pagamentos.

A denúncia deu origem à Operação Plattea, da Polícia Federal, em setembro. O empreiteiro prestará esclarecimentos no plenário no próximo dia 20 (quinta-feira).

João Mendonça ainda terá a data definida. Em fevereiro, o secretário de Comunicação Juarez Menescal foi convocado pra explicar pagamentos suspeitos a empresa que pertencia a ele, e que agora está com a ex-mulher.