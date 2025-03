Submarino com 6,5 toneladas de cocaína interceptado em Portugal partiu de Macapá

A ação, batizada de "Operação Nautilus", prendeu cinco tripulantes: três brasileiros, um colombiano e um espanhol.

Por RODRIGO DIAS

Uma operação internacional coordenada pela Polícia Judiciária de Portugal resultou na interceptação de um submarino carregado com 6,5 toneladas de cocaína, próximo às Ilhas dos Açores, na última terça-feira (25). Segundo as autoridades europeias, a embarcação, que partiu de Macapá, no Amapá, tinha como destino o porto de Sines, em Portugal.

A ação, batizada de “Operação Nautilus”, prendeu cinco tripulantes: três brasileiros, um colombiano e um espanhol. A apreensão da droga e a prisão dos envolvidos representam um duro golpe contra o narcotráfico internacional.

A investigação que culminou na apreensão do submarino teve início após denúncia da Guarda Civil espanhola, que compartilhou informações com as autoridades portuguesas. A colaboração internacional envolveu ainda a Força Aérea de Portugal, a National Crime Agency (Reino Unido) e a DEA (Estados Unidos).

A rota utilizada pelo submarino, partindo da foz do rio Amazonas, em Macapá, até os Açores, revela a sofisticação e o alcance das operações de narcotráfico. A embarcação foi interceptada a cerca de 550 milhas náuticas dos Açores e 680 milhas náuticas a sudoeste das Ilhas Canárias.

A Polícia Judiciária de Portugal informou que esta é a primeira vez que um submarino desse tipo é interceptado no Oceano Atlântico. A embarcação foi rebocada para a costa portuguesa, onde a droga foi apreendida e os tripulantes foram presos.

Um dos brasileiros detidos revelou que aceitou participar do transporte da droga por necessidade financeira, pois precisava de dinheiro para custear uma cirurgia cardíaca no Brasil. As autoridades portuguesas não divulgaram os nomes dos presos e não confirmaram se eles têm ligações com facções criminosas brasileiras, como o PCC ou o Comando Vermelho.

A apreensão do submarino e da grande quantidade de cocaína representa um duro golpe para o narcotráfico internacional. A droga apreendida teria como destino final diversos países da Europa.

Um inquérito policial conduzido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal de Portugal está em andamento para apurar todos os detalhes da operação criminosa e identificar os responsáveis.

