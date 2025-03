Suspeito de assassinar líder comunitário morre em troca de tiros com a PM

Confronto ocorreu em uma área de pontes do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um homem suspeito de envolvimento no homicídio do líder comunitário Denis Cardoso, de 47 anos, acabou morrendo na noite desta quinta-feira (27) em troca de tiros com uma equipe do 1º Batalhão da Polícia Militar. O confronto ocorreu em uma área de pontes do Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá.

Os policias disseram que patrulhavam pela Avenida Violeta Mont’Averne Moreira quando decidiram entrar uma área de pontes e, lá, foram atacados a tiros por um bando composto por pelo menos cinco criminosos.

Houve revide e um deles, identificado como Wirley Soares da Silva, conhecido como ‘Ativado’, de 26 anos, foi atingido e morreu antes da chegada do socorro médico. Com ele, foi encontrado um revólver calibre 32.

A Polícia Científica foi chamada e o caso foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp Pacoval.

Caso Denis

Denis Cardoso morava sozinho numa área de invasão do Bairro Congós, na zona sul da capital, e era bastante querido por moradores da região, onde costumava evangelizar e lutar pelos direitos da comunidade.

No dia em que receberia um apartamento no habitacional Nelson dos Anjos, foi encontrado enterrado numa cova rasa, a aproximadamente 1 km de sua casa, em uma área de mata pertencente ao Exército Brasileiro, no Bairro Congós.

No local, os peritos informaram que a vítima estava com o pescoço quebrado e o polegar da mão direita decepado. Manchas de sangue e objetos espalhados pelo chão da casa, indicavam que o crime havia ocorrido dentro do imóvel de Denis.

O delegado Leonardo Leite, da DHHP, fez diligências pela região, acompanhou os trabalhos das polícias Militar e Científica, contudo, nenhum outro suspeito foi preso. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amapá.