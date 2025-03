Suspeito de tráfico é detido com 2 kg de maconha em ação do GTA

Ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira (24), no município de Santana, que fica a 17 km de Macapá.

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Uma ação do Grupo Tático Aéreo (GTA) resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (24), no Bairro Remédios I, em Santana, a 17 km de Macapá. Weuller Roan da Silva do Nascimento, de 23 anos, foi flagrado transportando substâncias entorpecentes e tentou fugir, mas acabou se rendendo aos agentes.

A prisão faz parte da Operação Protetor e ocorreu após uma denúncia recebida pelo disque-denúncia da Polícia Militar do Amapá (PM-AP), relatando a venda de drogas em via pública. Com base nas informações, equipes do GTA realizaram o monitoramento da área e identificaram o suspeito em atitude suspeita.

“A informação era de que ele estava no bairro Remédio, tranquilamente vendendo drogas na área. Já vínhamos monitorando essa área e hoje, como parte da Operação Protetor conseguimos tirar de circulação uma quantidade significativa de entorpecentes”, informou o capitão Bryan Fonseca, do GTA.

Durante a abordagem, Weuller tentou fugir, mas foi rapidamente contido pelos agentes. Com ele, foram apreendidos dois tabletes de maconha, somando aproximadamente 2 kg, pequenos papelotes da mesma substância, dinheiro trocado, uma balança de precisão e um aparelho celular.

O capitão destacou que os materiais apreendidos são indícios claros de tráfico de drogas e ressaltou a importância de ações como essa para impedir que os entorpecentes cheguem a crianças e adolescentes. Ele também reforçou que a Operação Protetor seguirá com atuações intensificadas no município de Santana.

“Certamente, que tiramos das ruas uma quantidade de drogas que poderia cair nas mãos de crianças, jovens e adolescentes. A Operação Protetor continua e vamos intensificar mais ações no município de Santana”, finalizou.

Weuller Roan foi encaminhado ao Centro Integrado de Segurança Pública (Ciosp) de Santana, onde ficará à disposição da Justiça.