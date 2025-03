Tartarugal impulsiona piscicultura e agricultura com feira de pescado e melancia

ECONOMIA NO INTERIOR DO AMAPÁ

Além de peixes, os visitantes também puderam conferir a Feira da Melancia

A cidade de Tartarugalzinho foi palco, neste sábado (29), da VIII Feira da Piscicultura Familiar, um evento que vem se consolidando como um dos principais incentivos à produção sustentável no Amapá. Realizada na Praça Saturnino, a feira movimentou a economia local ao comercializar três toneladas de pescado a preços acessíveis, garantindo à população alimentos de qualidade diretamente dos produtores.

Além da venda de peixes, os visitantes também puderam conferir a Feira da Melancia, com frutos cultivados no próprio município, foram disponibilizadas por agricultores locais. A iniciativa reforça a importância do setor produtivo e da agricultura familiar como pilares do desenvolvimento econômico da região.

A piscicultura em Tartarugalzinho tem avançado significativamente nos últimos anos. Atualmente, o município conta com 90 tanques escavados para criação de peixes, e a previsão é de que outros 80 sejam implantados até o fim do ano.

Para fortalecer o setor, a Prefeitura tem investido em incentivos como o fornecimento de ração e melhorias na infraestrutura, garantindo mais oportunidades para os produtores.

O prefeito Bruno Mineiro ressaltou o impacto positivo da feira para a economia local:

“Nosso compromisso é fortalecer cada vez mais a produção local, garantindo que o pescador e o agricultor tenham apoio para crescer e gerar renda. Essas feiras já são um marco na nossa economia sustentável, movimentando milhares de reais e beneficiando toda a população. E isso é só o começo: nos dias 16 e 17 de abril realizaremos a grande Feira da Piscicultura, um evento ainda maior, que promete mais oportunidades para quem produz e para quem consome”.

A feira não apenas impulsiona o setor produtivo, como também reforça o compromisso da gestão municipal com o desenvolvimento sustentável, promovendo geração de renda e melhoria na qualidade de vida da população.