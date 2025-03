TCE faz alerta para prestação de contas das escolas de samba e reforça orientações

Este ano, o governo do Estado repassou emenda de R$ 7,5 milhões do senador Davi Alcolumbre diretamente às agremiações carnavalescas

Por SELES NAFES

O Tribunal de Contas do Estado do Amapá anunciou esta semana que reforçará a orientação sobre a prestação de contas das escolas de samba que receberam recursos públicos para o Carnaval 2025. O montante de R$ 7,5 milhões foi viabilizado por meio de uma emenda parlamentar do senador Davi Alcolumbre (UB) e distribuído entre as 10 agremiações carnavalescas do estado.

Com o objetivo de orientar e garantir a correta aplicação dos recursos, o TCE realizará, no dia 28 de março, uma oficina destinada às escolas de samba. De acordo com o Secretário de Controle Externo da corte, Maurício de Souza, a oficina servirá para esclarecer dúvidas e detalhar os procedimentos necessários para a prestação de contas, evitando irregularidades que possam comprometer futuros repasses.

“É um momento de orientação. Esse diálogo direto com as entidades culturais contribuirá para o aprimoramento das prestações de contas e demonstra o compromisso do Tribunal não apenas como órgão fiscalizador, mas também como agente orientador”, destacou o Secretário de Controle Externo.

O evento ocorrerá no auditório do prédio anexo do TCE, das 8h às 12h, na Avenida Mendonça Furtado, no centro da capital.