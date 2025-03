Traficante morre em confronto com o Bope em área de garimpo

Ocorrência foi atendida pela COE. Caso ocorreu no município de Calçoene, a 370 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem morreu baleado ao confrontar uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope, no início da madrugada de hoje (7), no Distrito do Lourenço, região conhecida pela atividade garimpeira, em Calçoene, a 370 km de Macapá.

Os policiais estavam em operação de reforço na localidade quando foram informados por populares de que um indivíduo apontado como um dos maiores traficantes de drogas do Lourenço estaria escondido em um quarto de hotel, localizado no Bairro Central da Vila do Lourenço, comercializando e comandando a distribuição de drogas na comunidade.

De acordo com a polícia, a COE se deslocou ao endereço indicado, e ao chegar, visualizou um indivíduo correndo em direção a um dos quartos do hotel. Os policiais foram atrás e deram ordem para que ele parasse e colocasse as mãos na cabeça. Contudo, o suspeito não obedeceu e apontou a arma de fogo que estava em punho na direção dos militares, que reagiram com tiros diante do iminente perigo.

Após ser atingido, o indivíduo ainda possuía sinais vitais, por isso os policiais o socorreram até a unidade de saúde do Distrito de Lourenço, mas ele não resistiu.

O criminoso foi identificado como Kaio dos Santos Brito, de 22 anos. Com ele, os policiais encontraram uma arma de fogo de calibre 22, com cano serrado e três munições. A arma foi apresentada na Delegacia de Calçoene.