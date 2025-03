Treinamento vai garantir a empreendedores do açaí mais qualidade e certificação do produto

Compartilhamentos

Por ALLAN VALENTE

Em um esforço para fortalecer e tornar mais lucrativa a cadeia produtiva do açaí no Amapá, a partir da inserção em novos mercados, o Sebrae e a Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) iniciaram, na quinta-feira (20), um treinamento voltado para empreendedores do setor.

O evento, realizado no auditório do Sebrae, em Macapá, teve como objetivo capacitar produtores, batedores e comerciantes, garantindo mais qualidade, segurança e certificação ao produto.

A iniciativa faz parte do programa Alimentos Seguros da Cadeia de Açaí e busca aprimorar as boas práticas no manuseio e conservação do fruto, prevenindo contaminações e ampliando a confiança dos consumidores.

Segundo Albanize Colares, gestora do projeto, a capacitação já existe há três anos e, após inicialmente abranger diversos produtos da biodiversidade, agora se concentra exclusivamente no açaí, atendendo desde produtores rurais até batedores e comerciantes.

Os treinamentos que vão proporcionar mais qualidade ainda ao açaí que é comercializado no Amapá são realizados com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Dorinaldo Malafaia. Presente no evento de ontem, ele destacou a importância da iniciativa para o setor e citou como referência de empreendimento cinco batedeiras de açaí do bairro Fazendinha, em Macapá, que já são patenteadas pelo Governo do Estado e pelo Sebrae, servindo como modelo de sucesso.

“A capacitação gera confiança entre produtores e consumidores, além de agregar valor ao produto”, afirmou.

Além de comerciantes e batedores de açaí, o encontro reuniu outros atores da cadeia produtiva, como CEOs de startups e investidores.

Carlos Oliveira, comerciante de Macapá, ressaltou o apoio do Sebrae para alavancar negócios no setor.

“Esse projeto vem abrindo um leque para quem de fato quer alavancar seus negócios. O Sebrae é uma porta que se abre para todos, ele abraçou a causa, e vem nos dando apoio”.

Já Altair Petros, CEO da startup Ped Açaí – plataforma onde o produto pode ser comprado via internet com entrega em casa – destacou a oportunidade de conectar-se com produtores locais e impulsionar a bioeconomia.

“Isso faz com que nós cheguemos não só aquele produtor rural, como também oportuniza conexão com grandes produtores no estado do Amapá. Graças a esses incentivos do Sebrae, a capacitação técnica e cursos motivam toda classe de produtores e empreendedores de açaí”.

Dorival Moraes, presidente dos batedores de açaí de Santana, enfatizou a necessidade de saneamento sustentável e da adoção de normas de segurança alimentar para evitar contaminações, como a doença de Chagas.

“Essa capacitação é essencial para garantir um produto seguro e de qualidade”.