União Brasil avalia situação de vereadora; bancada marca reunião

Luana Serrão estaria contrariando orientação do partido ao aderir à gestão Furlan

Por SELES NAFES

O diretório municipal do União Brasil está avaliando internamente a situação da vereadora Luana Serrão, de Macapá, que decidiu contrariar a recomendação partidária ao aderir à gestão do prefeito Antônio Furlan (MDB), inclusive com o recebimento de cargos para nomeação. Uma reunião foi marcada para a próxima quinta-feira (20) entre os parlamentares do partido.

O Portal SN apurou que a legenda tem a compreensão de que cada parlamentar tem liberdade para atuar. No entanto, também há o entendimento de que eles precisam seguir as diretrizes ideológicas, já que o mandato também pertence ao partido.

Nesta segunda-feira (17), chegou ao conhecimento do partido a informação de que Luana Serrão votou, na Comissão de Transporte, contra a convocação do diretor João Mendonça para prestar depoimento aos parlamentares. Além do voto contrário, ela teria afirmado que levaria o caso ao plenário.

Apesar das movimentações de Luana, que tem aparecido nas redes sociais do prefeito e tem espaço garantido na prefeitura — como a irmã, empossada como diretora do Bioparque —, ainda não haverá nenhum procedimento na comissão de ética do partido para apurar infidelidade partidária, pelo menos por enquanto.

Na reunião da próxima quinta-feira, a bancada deve reforçar mais uma vez que se mantém na oposição ao prefeito, e uma carta com esse posicionamento deverá ser publicada.

A bancada do União Brasil é formada pelo presidente da Câmara, Pedro Dalua, Banha Lobato e Luana Serrão.