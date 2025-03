Unidos do Buritizal vence o Grupo de Acesso do carnaval do Amapá

Escola foi campeã com enredo que celebrou a cultura e a identidade amazônica.

A Unidos do Buritizal foi a grande campeã do Grupo de Acesso do Carnaval do Amapá 2025, garantindo seu retorno ao Grupo Especial após o rebaixamento no ano anterior. A apuração das notas, realizada nesta quarta-feira (5) no sambódromo de Macapá, foi marcada por uma disputa acirrada com a escola Emissários da Cegonha. A vitória foi definida apenas no último quesito, harmonia, que consolidou a liderança do Buritizal.

O desfile da Unidos do Buritizal ocorreu no sábado, 1º de março, na avenida Ivaldo Veras, como parte do Carnaval do Meio do Mundo, evento promovido pela Liesap (Liga Independente das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos do Amapá), com apoio do Governo do Estado e emenda do senador Davi Alcolumbre. A escola foi a segunda a se apresentar no Grupo de Acesso e encantou o público com um enredo que celebrou a cultura e a identidade amazônica.

Com o tema “Sou caboclo ribeirinho, de corpo, alma e verdade. Sou Macapaba, eis a minha identidade”, o desfile exaltou a riqueza cultural da vida tucuju, a biodiversidade da floresta e os ensinamentos dos povos tradicionais. A escola trouxe referências a lendas amazônicas, como as Yaras dos botos e das ondas e a cobra Sofia, transmitindo uma mensagem de valorização das raízes locais.

Um dos momentos mais marcantes foi a apresentação do casal de mestre-sala e porta-bandeira, que se destacou com trajes em vermelho e dourado, contrastando com o azul predominante da escola. A porta-bandeira, Ana Paula Santos, destacou o sucesso da apresentação: “O contraste de cores deu certo e conseguimos animar os brincantes”.

Além disso, a Unidos do Buritizal contou com uma participação especial de peso: a atriz Lu Bauirle, do programa “A Praça é Nossa” (SBT), que desfilou no primeiro carro alegórico. “Sempre venho ao Amapá, mas essa é minha primeira vez no carnaval. Estou feliz por fazer parte desse espetáculo”, afirmou a atriz, que ajudou a elevar ainda mais o brilho do desfile.

A vitória no Grupo de Acesso não apenas garante o retorno da Unidos do Buritizal ao Grupo Especial em 2025, mas também consolida a escola como uma das grandes representantes da cultura e da tradição do Amapá. Com um desfile que emocionou o público e conquistou os jurados, a escola reafirma seu lugar de destaque no carnaval amapaense.