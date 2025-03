UPA da Zona Oeste será hospital de pequeno porte

Empresa informou ao governo do Estado que obras devem ser concluídas no prazo de 6 a 8 meses

Da REDAÇÃO

A construtora responsável pelas obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Zona Oeste de Macapá informou ao governo do Estado que a previsão é de que a estrutura esteja pronta até o fim do ano. Segundo o governador Clécio Luís (SD), a ideia é transformar a unidade em um hospital de pequeno porte para atender a crescente demanda da região.

Nesta terça-feira (11), Clécio Luís acompanhou o andamento da construção da UPA, classificada como porte 3.

“É uma obra muito importante, que está em fase inicial e contará com várias visitas ao longo do processo. A previsão de conclusão é entre seis e oito meses. Estamos construindo com o melhor método construtivo, já pensando na possibilidade de transformá-la em um hospital de pequeno porte no futuro, atendendo toda a Zona Oeste, que cresce rapidamente”, afirmou o governador.

Com um investimento total de R$ 6,2 milhões de emenda parlamentar do ex-deputado federal Camilo Capiberibe (PSB) e de contrapartida do Governo do Amapá, a unidade reforçará o atendimento de urgência e emergência na capital. A nova UPA se somará às unidades já existentes nas zonas Norte e Sul, ajudando a reduzir a demanda do Hospital de Emergência (HE) de Macapá.

“Enquanto o novo Hospital de Emergência está em construção, já contamos com duas UPAs em funcionamento e, agora, teremos essa terceira unidade, que atenderá toda a região da Zona Oeste, incluindo os bairros Marabaixo 1, 2 e 3, Goiabal e até Mazagão”, projetou Camilo Capiberibe.

A obra encontra-se na etapa de concretagem das fundações, após a conclusão das fases de escavação e instalação das ferragens. Essa etapa será seguida pelo processo de cura do concreto para garantir resistência e durabilidade.