Vendas falsas pelo Facebook: golpista é preso enquanto esperava parto da mulher

Dupla fingia vender materiais de construção a preços atrativos pela rede social

Nesta terça-feira (18), a Polícia Civil do Estado do Amapá, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Fraude Eletrônica (DRFE), deflagrou a “Operação Cupiditas” para desarticular um grupo criminoso que aplicava golpes nas redes sociais desde outubro de 2024. Dois homens, de 28 e 38 anos, foram presos, um deles no momento em que acompanhava sua companheira em trabalho de parto na maternidade.

De acordo com o delegado Anderson Silwan, titular da DRFE, a investigação teve início após uma vítima registrar ocorrência relatando ter sido enganada por um anúncio fraudulento no Facebook. O perfil suspeito se passava por um estabelecimento comercial legítimo de Macapá e oferecia materiais de construção a preços atrativos.

“Após negociar com o anunciante, a vítima efetuou o pagamento via PIX e aguardou a entrega dos produtos, que nunca foram recebidos. Ao procurar a loja, descobriu que não havia nenhum pedido registrado. Com base na investigação da DRFE, foi possível identificar que o grupo aplicava golpes semelhantes desde outubro de 2024, levando o Judiciário amapaense a decretar as prisões preventivas dos suspeitos. Um dos investigados adotava comportamento cauteloso e não foi encontrado em seus endereços habituais, sendo localizado apenas na maternidade, onde sua companheira estava em trabalho de parto”, detalhou o delegado.

A operação recebeu o nome de “Cupiditas”, termo em latim que significa avareza e ambição.

Os suspeitos seguem à disposição da Justiça e podem ser condenados a penas de 4 a 8 anos de reclusão por cada crime cometido.