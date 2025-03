Vereadora pede respeito e diz sofrer ‘perseguição doentia’ de colega

Vereadores trocaram acusações sobre a situação de ex-fiscais demitidas pela CTMac

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A situação das ex-fiscais demitidas da CTMac, cerca de 170 no total, tem gerado debates acalorados entre a bancada governista e a oposição à gestão Furlan (MDB) na Câmara Municipal de Macapá. Enquanto a convocação do presidente da companhia, João Mendonça, foi adiada por manobra da base do governo municipal, vereadores trocaram acusações no plenário nesta quinta-feira (20). Entre os protagonistas do embate estavam Joselyo (REP), Carlos Murilo (PRD), Luany Favacho (MDB) e Luana Serrão (UB).

As ex-fiscais de trânsito da CTMac foram contratadas pela prefeitura no período próximo às eleições do ano passado, mas acabaram demitidas no fim do ano, sem receber salários e outras verbas trabalhistas. Desde então, elas têm percorrido a CTMac, a Câmara e a prefeitura em busca de uma solução, mas ainda não tiveram os pagamentos garantidos.

Na tribuna, Joselyo acusou os vereadores aliados da prefeitura de ignorarem o problema. Ele criticou, em especial, Carlos Murilo, alegando que o parlamentar não considera os impactos da interdição da CTMac, que durou dois anos e resultou no fechamento de empresas e no surgimento da Nova Macapá.

O vereador também apontou falta de transparência sobre os recursos financeiros e a estrutura que a prefeitura cedeu para a consolidação da Nova Macapá, atualmente a única empresa responsável pelo transporte coletivo da capital. As empresas Capital Morena e Amazonthur não conseguiram retornar após o período de interdição. Além disso, Joselyo afirmou que houve fraudes que favoreceram a entrada da Nova Macapá no sistema.

Carlos Murilo rebateu as acusações, chamando a postura de Joselyo de “covarde”. Ele desafiou o colega a apresentar as provas que alega ter à Justiça, mas não fez menção às ex-fiscais que acompanhavam a sessão nas galerias. O presidente da Câmara, Pedro Dalua, precisou intervir diversas vezes para conter os ânimos das manifestantes e garantir o andamento da sessão.

Mais cedo, a vereadora Luany Favacho acusou Joselyo de ter agido de forma desrespeitosa na Comissão de Transportes da Câmara. O parlamentar se desculpou durante a sessão.

Em seguida, Luana Serrão se solidarizou com as fiscais demitidas e informou que a Comissão de Transportes fará uma visita à CTMac para tratar da situação. Ela pediu paciência com os ritos da comissão. No entanto, ela acusou Joselyo de promover uma “perseguição doentia” contra ela. Joselyo pediu a palavra, mas ela foi negada pelo presidente que precisava seguir com a sessão, obedecendo o regimento interno da Casa.

Após um debate entre o líder do governo, Bruno Igreja (MDB) e Patrick Monte (MDB), sobre a falta de apoio da prefeitura aos atletas que representam Macapá em torneios nacionais, Pedro Dalua encerrou a sessão.