Vereadora se diz vítima de ataques e nega mudança de lado: ‘atuação amigável’

Na tribuna da Câmara de Macapá, Luana Serrão tentou explicar a correligionários e eleitores porque se aproximou do prefeito Furlan.

Por SELES NAFES

A vereadora de Macapá, Luana Serrão (UB), tentou explicar a seu grupo político e a eleitores, em discurso na tribuna da Câmara nesta terça-feira (11), porque se aproximou do prefeito Antônio Furlan (MDB) – dando a entender que tinha deixado a oposição.

Usando um discurso feminista de que foi atacada por ser mulher, ela se queixou das críticas nas redes e das reportagens na imprensa.

Luana procurou deixar claro que o gesto dela de acompanhar a agenda de Furlan foi apenas uma atuação institucional e que ela tentou ser amigável com o gestor, seguindo suposta orientação do partido.

No último domingo (9), a vereadora comemorou nas redes sua “estreia” na agenda do prefeito. O gesto causou um racha na família de Luana, principalmente com os tios Márcio Serrão (ex-prefeito de Laranjal) e Alinny Serrão (presidente da Alap). Luana foi eleita em 2024 com apoio integral do grupo comandado pelo senador Davi Alcolumbre (UB) e o governador Clécio Luís (SD).

Sem citar diretamente a sobrinha, Márcio foi o único a se manifestar publicamente sobre Luana afirmando que o gesto dela “maculou” o posicionamento do grupo e gerou um afastamento.

Hoje, Luana disse que a aproximação com o prefeito gerou críticas e ataques misóginos, mas não disse de onde eles partiram. Ela também afirmou que não se deixará intimidar.

“Nossa prerrogativa como parlamentar é fiscalizar. Foi que eu fiz. Não podemos ser cerceados por fazer o nosso trabalho. Disseram as piores coisas por eu estar trabalhando. Não vou aceitar ser coagida por fazer. Ter uma postura institucional não significa ser submissa e desrespeitar as diretrizes do meu partido”, avaliou.

Na verdade, o Portal SN confirmou, com fontes da própria prefeitura, que a vereadora teria ganhado o direito de indicar 40 nomeações na gestão municipal. O Portal pediu um posicionamento da parlamentar, mas ela não respondeu.

Após o discurso na Câmara, Luana recebeu solidariedade de outras vereadoras.