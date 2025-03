Hebreus12

Ainda na Carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo relembra personalidades que receberam e desempenharam suas missões e responsabilidades de acordo com a vontade de Deus. No capítulo 12, recebemos um alerta sobre seguirmos seus exemplos. “Corramos”, diz ele. Tenha uma ótima semana com nosso Senhor Jesus!