10 são flagrados após scanner apontar drogas debaixo de roupas em dias de visita

Das 10 pessoas, 4 eram mulheres, que foram descobertas após equipamento indicar a presença das drogas.

Da REDAÇÃO

Dez pessoas foram flagradas e presas em flagrante após tentarem entrar com drogas outros materiais ilícitos escondidos ao corpo e roupas no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) durante os horários de visita neste fim de semana. Entre os visitantes, quatro mulheres foram autuadas por tráfico de drogas.

As abordagens ocorreram no sábado (26) e no domingo (27), durante o processo de revista no “scanner corporal”, equipamento instalado justamente para revelar se visitantes escondem materiais proibidos debaixo das vestimentas.

Segundo o diretor do Iapen, delegado Luiz Carlos Gomes Júnior, a ação reflete as mudanças na gestão penitenciária, que adotou medidas como a redistribuição de servidores e a chegada de 250 novos policiais penais nomeados pelo governo.

As 10 pessoas detidas foram encaminhadas ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do bairro Pacoval, em Macapá, para os procedimentos legais junto à Polícia Civil. No âmbito administrativo, elas ficarão proibidas de realizar visitas enquanto aguardam julgamento ou cumprimento de pena.

Mais rigor

O diretor ressaltou, ainda, que desde maio de 2023, o instituto adota novas regras para a entrada de visitantes e alimentos na unidade. Em vigor desde junho de 2024, as mudanças reduziram a entrada de alimentos — para coibir o comércio ilegal entre internos — e limitaram o número de visitas a uma por semana.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) explicou que as normas seguem a política nacional de combate a grupos criminosos, em consonância com as diretrizes do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Com isso, o sistema prisional do Amapá se equipara ao de outros estados do país — até então, o Amapá era o único que ainda mantinha o maior tempo de visitação permitido.