2º assaltante mascarado é preso quando tentava fugir para fora do estado

Por OLHO DE BOTO

Já foi preso o ladrão mascarado que fugiu do cerco policial na última terça-feira (15), após participação em um roubo que resultou na morte de seu comparsa em troca de tiros com os militares do 8º Batalhão e da Força Tática da PM no Bairro Marabaixo 4, zona oeste de Macapá.

O criminoso foi capturado nesta quarta-feira (16), em um porto do Canal das Pedrinhas, na zona sul de Macapá, após informações repassadas pelo serviço de inteligência da PM do Amapá.

O assaltante estava se preparando para deixar a capital numa embarcação que tinha como destino o Pará, quando foi cercado pela Força Tática, com ele, foram encontradas porções de drogas e, ainda, a máscara utilizada no roubo à mercearia.

Durante o assalto, os dois criminosos agiram com violência, e o dono do comércio teve que mostrar sua carteira de identificação para provar que não era policial militar e não ser assassinado.

Joabi Monteiro Silva, de 22 anos, conhecido como ‘General’, tentou fugir atirando na polícia e acabou morto logo após o roubo. Já o bandido preso hoje, que não teve o nome divulgado pelas autpridades, é o que usava uma faca tipo peixeira, que havia fugido com todo o dinheiro do caixa.