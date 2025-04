Gênesis 13

A partilha desigual entre herdeiros, as vezes até excluindo alguns no testamento, é bem comum no mundo. Em Gênesis 13, vemos um caso parecido sobre terras que Abraão precisou decidir com a família. Ele deixou claro que a família é mais importante que os bens materiais. Tenha uma ótima terça-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!