Acusado de matar homem a garrafadas e pauladas em bebedeira é procurado

A Justiça do Amapá decretou a prisão preventiva de um homem apontado pelo delegado Leonardo Leite, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), como autor da morte de Darlon Silva da Costa, de 26 anos, assassinado a golpes de gargalo de garrafa e a pauladas na cabeça, motivados por um desentendimento ocorrido durante uma bebedeira.

O crime ocorreu na madrugada do dia 12 de janeiro deste ano, no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá, mas a vítima morreu 16 dias depois de ser socorrida ao hospital, já no dia 28.

A investigação revelou que o homicídio foi cometido por Leandro Farias Teixeira, de 26 anos, na frente de duas testemunhas. Segundo a DHPP, após o ataque, Leandro, que também é conhecido como Coreano, se mudou com a família do bairro onde morava e nunca mais foi visto.

Por conta das evidências, o delegado Leonardo Leite representou pela prisão preventiva do acusado e agora ele é considerado foragido da justiça.

O homicídio

Segundo as investigações, na noite do delito, Darlon estava em um bar, acompanhado de Leandro e mais dois homens que deixaram o local após o fechamento do estabelecimento. Horas depois, já em frente a um depósito de bebidas, ele foi atacado por Coreano.

Uma das testemunhas contou à polícia que ainda segurou o agressor para que ele parasse de desferir os golpes na vítima, mas não adiantou.

A suspeita é de que Leandro Farias esteja escondido em alguma cidade do interior. Informações que possam levar à captura do foragido podem ser encaminhadas para o Disk Denúncia da DHPP: (96) 9 9170 4302.