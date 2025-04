Acusado de matar rival com 12 tiros, Pirata é preso

Crime ocorreu no mês de janeiro, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Chegou ao fim a procura por ‘Pirata’, apontado pelo delegado Leonardo Alves, da 1ª DPS, como possível autor de uma execução motivada pela guerra de facções, ocorrida em 29 de janeiro deste ano.

O mandado de prisão preventiva contra o acusado, identificado pelo nome de Eraldo Rodrigues de Araújo, de 23 anos, foi cumprido pelos investigadores da 1ª Delegacia, nesta terça-feira (8), em Santana, a 17 km de Macapá.

O alvo do foragido foi Wanderson Santos da Silva, assassinado com 12 tiros enquanto caminhava acompanhado de três amigos.

Alves informou que as investigações foram encerradas e o inquérito remetido ao Ministério Público para prosseguimento do processo criminal. Enquanto isso, Pirata deve seguir preso no Iapen.

O homicídio

O crime aconteceu nas proximidades da arena de futebol do Bairro Novo Horizonte, em Santana, por volta de 22h, noite em que Wanderson Santos da Silva saiu para ir até um comércio próximo de sua casa e, no meio do caminho, na Avenida Odécia Marques Pereira, foi atacado a tiros por dois criminosos que estavam de bicicletas e fugiram rumo ao bairro dos Remédios II.

Testemunhas disseram que o jovem ainda tentou correr, mas foi perseguido e caiu ferido em via pública. Os amigos que o acompanhavam conseguiram escapar, já Wanderson ainda foi socorrido, mas chegou sem vida ao hospital.