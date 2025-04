Adolescente filmado atirando em ciclista morre em confronto com o GTA

Conflito armado entre os policiais e o suspeito ocorreu em Santana, a 17 km de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um adolescente de 16 anos, conhecido por envolvimento em diversos atos infracionais no Bairro Acquaville, em Santana, a 17 km de Macapá, teve seu histórico de violência interrompido nesta sexta-feira (25) ao confrontar agentes do Grupo Tático Aéreo (GTA) da Polícia Militar.

Ele é o mesmo que, no último domingo (20), foi flagrado por câmeras de segurança do bairro atirando contra um ciclista, que, apesar dos ferimentos, conseguiu escapar pedalando e sobreviveu.

Confronto

De acordo com o capitão Bryan Fonseca, a ação que culminou na morte do menor infrator ocorreu nesta manhã de sexta-feira (25), após a equipe do GTA receber uma denúncia de que o suspeito estaria novamente de posse de uma arma de fogo.

“Chegando ao local, os agentes se depararam com ele armado. Ele atirou contra a equipe, que revidou à injusta agressão. Ele foi atingido, o socorro de urgência foi chamado, mas ele não resistiu e veio a óbito”, explicou o capitão.

Com o adolescente, foi encontrado um revólver, que a polícia acredita ser a mesma arma utilizada na tentativa de homicídio contra o ciclista no último domingo, quando imagens mostraram o infrator, vestindo uma camisa vermelha e também em uma bicicleta, aproximando-se do alvo. Após ser atingida, a vítima caiu no chão e agonizou por cerca de dez segundos enquanto o atirador fugia.

Mesmo baleado e sem receber ajuda, o ciclista conseguiu levantar-se, montar novamente na bicicleta e pedalou até o Hospital de Emergências de Santana. No local, a equipe médica constatou três perfurações. Ele passou por cirurgia encontra-se fora de perigo.

Inicialmente, a identidade do autor dos disparos era desconhecida, mas a inteligência da polícia iniciou uma investigação que rapidamente chegou ao nome do adolescente como o principal suspeito.

Apesar da pouca idade, ele já era conhecido pelas autoridades locais por sua participação em outros atos infracionais. Havia sido flagrado anteriormente auxiliando um criminoso que agrediu uma jovem com coronhadas em um estabelecimento comercial.