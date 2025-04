Aeronáutica define zona de proteção para pousos de helicópteros no novo HE

Documento define regras para garantir segurança de pousos e decolagens de helicópteros na unidade em construção pelo governo do Amapá. Foto: Secom

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Comando da Aeronáutica publicou no último dia 17, no Diário Oficial da União, uma portaria do Instituto de Cartografia Aeronáutica (ICA) que oficializa o Plano Básico de Zona de Proteção de Heliponto (PBZPH) da futura unidade hospitalar, atualmente em construção pelo Governo do Amapá.

O plano estabelece as normas que regulam o uso do solo e do espaço aéreo no entorno do heliponto, assegurando que edificações ou outras atividades nas proximidades não coloquem em risco as operações aéreas. Com isso, estão definidas as chamadas Superfícies Limitadoras de Obstáculos (OLS), que determinam a área que deve permanecer livre de interferências para garantir pousos e decolagens seguros.

Considerado a maior obra de saúde pública em andamento no Amapá, o novo Hospital de Emergência representa um investimento de R$ 129 milhões. Os recursos foram articulados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União), com contrapartida do Tesouro Estadual. Atualmente, os pousos precisam ser feitos no hangar do governo. O transporte dos pacientes até o HE é concluído em ambulâncias.

Embora técnico, o documento representa um marco no avanço das etapas que preparam o hospital para pleno funcionamento. O heliponto será essencial para a agilidade no transporte de pacientes em estado grave e no deslocamento de equipes médicas especializadas, ampliando significativamente a capacidade de atendimento da nova unidade.

A responsabilidade pela fiscalização das áreas de proteção cabe às prefeituras, conforme prevê a legislação, o que exige atenção contínua dos municípios para o cumprimento das diretrizes estabelecidas no plano.