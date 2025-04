Apocalipse17

O Apocalipse é um livro escrito em códigos. Um leitor desatento, jamais entenderá. É preciso ler outros livros e a Bíblia para entender seus símbolos. Nesta sexta-feira (11), vamos analisar o capítulo 17, que narra a profecia da “Mulher embriagada com o sangue dos santos de Jesus”. A Bíblia interpreta a si mesma. Neste caso, a profecia fala sobre Roma. A análise deixa clar que Deus continua no controle da história. Tenha um ótimo dia com nosso Deus!