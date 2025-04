Alcolumbre defende Macapá como subsede da COP 30

Presidente do Senado reuniu com o presidente da conferência, embaixador André Corrêa

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), reuniu-se nesta quinta-feira (3) com o presidente da COP 30, embaixador André Corrêa do Lago, para defender a participação do Amapá nas discussões da conferência, que ocorrerá em novembro, em Belém (PA). Como o estado mais preservado do Brasil, com 97% da cobertura vegetal intacta e 73% do território protegido, Alcolumbre também propôs que Macapá funcione como uma subsede do evento.

“O que nós queremos, como o estado que mais preserva o meio ambiente do país, é participar diretamente das discussões, sugerir propostas e mostrar ao mundo nossas peculiaridades e nossa responsabilidade com o meio ambiente”, afirmou Alcolumbre. O senador destacou a proximidade entre Macapá e Belém – apenas 40 minutos de avião – como fator que viabiliza a participação da capital amapaense na conferência.

Alcolumbre reforçou que o Amapá é um exemplo de preservação e merece um papel ativo no debate climático.

“Somos um exemplo de cuidado com o meio ambiente. Quase 100% da nossa cobertura vegetal está intacta. Portanto, não há dúvidas de que nós já oferecemos à humanidade uma das maiores contribuições ambientais do que qualquer estado da nossa Federação e, por isso, temos voz ativa para participar de um evento sobre mudanças climáticas”, afirmou.

Participando de forma remota, o governador Clécio Luís destacou que a COP 30 precisa envolver todos os estados da Amazônia e reiterou o apoio de Macapá ao evento.

“Não pode ser a COP da Amazônia se não tiver os estados da Amazônia. Então, Belém, que está em um esforço gigantesco pela COP 30, será a sede principal, mas com todo apoio de Macapá, que também poderá ser subsede desta cidade irmã que tenho tanto carinho em nossa região”, afirmou.

O embaixador Corrêa do Lago reconheceu o compromisso ambiental do Amapá e a importância de compartilhar suas estratégias com o mundo.

“O estado tem segmento sólido e pode, sim, mostrar ao mundo o que é ser o estado mais preservado do Brasil”, disse.

Alcolumbre também busca garantir um espaço dentro da COP 30 para o Congresso Nacional apresentar demandas e debater estratégias ambientais. Ele tem articulado junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva o reconhecimento do Amapá como referência em desenvolvimento sustentável.