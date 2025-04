Alunos de Santana transformam aula em ação solidária e adotam gatos abandonados

Iniciativa faz parte da disciplina extracurricular “Projetos de Vida”, no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Alunos do 3º ano, da Escola Estadual José Barroso Tostes, no município de Santana, a 17 km de Macapá, estão participando de ação que ainda está na fase inicial, mas já mostra excelentes resultados.

Como parte da disciplina “Projetos de Vida”, eles são estimulados a desenvolverem respeito ao meio ambiente, tendo como um dos eixos, a preocupação com a causa animal. Na última quarta-feira (16), eles puderam colocar em prática os ensinamentos e adotaram gatinhos que foram abandonados, e não possuíam casa. Simbolizando um gesto de amor pelos animais.

A ideia é que no futuro, a ação possa se tornar um projeto que envolva todo o ambiente escolar. Inicialmente, a parceria com a Organização Não-Governamental Anjos Protetores, tem contribuído para que haja a sensibilização dos alunos. Com isso, eles são avaliados a terem responsabilidade em diversos nichos relacionados a questões ambientais e consequentemente, a causa animal.

“A ideia é de maneira espontânea, os alunos a terem essa responsabilidade ambiental. Dentro da disciplina, projeto de vida que possui o eixo, a causa animal, eles são avaliados e vão além e acabam despertando o espirito de adoção animal. Neste caso, quatro gatinhos que foram abandonados e com da ong, nós resgatamos, cuidamos, preparamos os bichinhos e incentivamos a adoção que foi ocorreu”, afirmou o professor Jhon Araújo, idealizador da ação.

Para os alunos, mais que serem avaliados, a ação representa um gesto de amor e respeito pela causa animal. O Carlos Eduardo, de 17 anos, foi um dos estudantes que adotou um dos gatos e fez questão de dizer logo o nome.

“Vai se chamar Joana Dark. Eu penso que mais que o simples fato de ser avaliado em sala de aula, a gente precisa despertar nas pessoas o sentimento de amor pelos bichinhos. Sabemos que muitos são abandonados e acabam padecendo até a morte e isso é muito cruel. Por isso, não tive dúvidas e peguei logo a Joana Dark”, afirmou.

Wendy Souza de 17 anos, foi outra que não teve dúvidas na hora de adotar um gato. A jovem explica que o compromisso deve ser de todos e deve iniciar até mesmo na sala de aula.

“É muito confortável saber que agora esse gatinho vai ter um lar. Eu me sinto muito feliz por estar levando ele para casa. Nem imagino o que ele poderia estar passando na rua. Quem sabe já poderia até ter morrido”, destacou a estudante.

“A gente acredita que estimulando esse tipo de gesto, vamos contribuir no desenvolvimento dos alunos. Ou seja, aqui trabalhamos os valores não só na teoria, como também na prática. Esperamos que mais para frente, possamos expandir nossas ações e quem sabe iniciarmos um projeto”, finalizou o professor John Araújo.