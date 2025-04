Amapá firma adesão a programas federais para combater a fome e fortalecer a agricultura

Durante o encontro, em Macapá, foram apresentados programas de microcrédito, cisternas e aquisição de alimentos com foco nas populações mais vulneráveis.

Por RODRIGO DIAS

Uma manhã de esperança e novas perspectivas marcou o cenário político e social do Amapá nesta quarta-feira (30). O Governo do Estado formalizou sua adesão a importantes protocolos de intenções e ao lançamento de programas estratégicos do Governo Federal, todos voltados para impulsionar a inclusão social e fortalecer a agricultura familiar em território amapaense.

A solenidade, realizada no auditório do Sebrae, reuniu figuras importantes da esfera federal e estadual, com destaque para a presença do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

A participação expressiva de produtores rurais, representantes de comunidades indígenas e quilombolas, e jovens beneficiários do programa Amapá Jovem sublinhou a abrangência e o impacto das iniciativas anunciadas.

Entre os programas que ganharam o reforço da adesão do Amapá, o “Acredita no Primeiro Passo” surge como uma luz para aqueles inscritos no Cadastro Único, oferecendo o suporte necessário para trilharem o caminho do empreendedorismo. A iniciativa visa não apenas gerar renda, mas também fomentar a autonomia e a dignidade de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Edicleia Oliveira, de 30 anos, é mãe da Mariah, de 5 anos e, da Emma, de 1 ano. A jovem moradora do bairro Infraero 1, em Macapá, está desempregada e sobrevive com o auxílio do bolsa família. Com isso, tem o perfil para participar do programa.

“Tenho o sonho de me capacitar e empreender com crochê e bijuterias. Por isso eu vim, quero mudar de vida com o suor do meu trabalho, pois já vi tantas mulheres conseguirem. Tenho fé que serei mais uma e darei um futuro melhor para as minhas meninas”, disse, confiante.

O fortalecimento da agricultura familiar foi outro ponto central da cerimônia, com a apresentação e o detalhamento do programa de Aquisição de Alimentos (PAA). Essas ações representam um importante mecanismo de apoio à produção local, garantindo a compra de alimentos diretamente dos agricultores familiares e das comunidades tradicionais, ao mesmo tempo em que abastecem programas sociais e promovem a segurança alimentar.

O governador Clécio Luís destacou o momento político favorável vivido pelo Amapá, reforçando a importância da articulação entre os entes federativos e o papel estratégico do estado no enfrentamento à fome e na geração de oportunidades.

“Sim, mas isso é um conjunto, não é algo isolado, é um conjunto, como falou o ministro aqui. Nós vivemos hoje, na UMAFAR, um ambiente político jamais visto, e não podemos desperdiçar esse momento — seja por capricho pessoal, por vaidade, querelas políticas ou bandeiras partidárias. Todo mundo que quiser colaborar é bem-vindo. Estamos falando de geração de emprego formal, transposição, novas empresas e de uma economia que olha tanto para os grandes investidores quanto para os pequenininhos. É assim que combatemos a fome de forma moderna e digna”, declarou o governador.

Ademais, o programa Cisternas foi apresentado como uma solução crucial para ampliar o acesso à água potável em comunidades rurais do estado. A iniciativa, que já transformou a vida de muitas famílias no semiárido brasileiro, chega ao Amapá com a promessa de mitigar os efeitos da escassez hídrica e garantir condições mais dignas de vida para a população do campo.

O ministro Wellington Dias enfatizou a importância da união de esforços entre o governo federal e estadual para a efetivação dessas políticas públicas.

“No primeiro passo é disponibilizado R$ 21 mil, no segundo passo até R$ 80 mil e no terceiro até R$ 1,2 milhão. Estamos aqui hoje para reafirmar o compromisso do Governo Federal com o desenvolvimento social do Amapá. Acreditamos que, trabalhando em conjunto, podemos construir um futuro mais justo e com mais oportunidades para todos”, declarou o ministro.

Por sua vez, o ministro Waldez Góes, que conhece de perto a realidade do estado, ressaltou o potencial da agricultura familiar amapaense e a relevância dos programas para impulsionar a economia local de forma sustentável.

“Esses protocolos e programas são ferramentas poderosas para fortalecer nossos produtores, valorizá-los e promover a inclusão social em todas as regiões do Amapá. É um compromisso do presidente Lula”.

Durante o evento, técnicos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) estiveram à disposição para prestar orientações e analisar propostas de crédito destinadas a pequenos projetos da agricultura familiar. Essa ação busca oferecer o suporte técnico e financeiro necessário para que as iniciativas anunciadas se concretizem e gerem resultados positivos na vida da população amapaense.