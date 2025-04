Amapá lidera geração de empregos formais no comércio, aponta Caged

Estado registra maior crescimento proporcional de vagas com carteira assinada no país

Da REDAÇÃO

O Amapá desponta como líder nacional na geração de empregos formais, especialmente no setor do comércio, de acordo com os dados mais recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No acumulado dos últimos 12 meses — de fevereiro de 2024 a março de 2025 — o estado apresentou uma variação positiva de 9,74% no saldo de contratações, registrando 8.860 novos postos de trabalho com carteira assinada. Só no último mês, foram 687 novas admissões formais.

O desempenho notável coloca o Amapá na primeira posição entre os estados brasileiros em crescimento proporcional do emprego formal. Com isso, o estoque total de trabalhadores contratados no estado alcançou 96,5 mil, número que reflete o fortalecimento da economia local.

Esse avanço é atribuído às políticas públicas adotadas pelo Governo do Estado, que tem promovido investimentos estratégicos em áreas como infraestrutura, saúde, segurança, habitação e sustentabilidade. O setor do comércio, impulsionado por ações como o fortalecimento da produção local por meio do Selo Amapá, além da política de atração de eventos e turismo, vem se destacando como uma das principais frentes na criação de novas vagas de trabalho.

A construção civil também tem desempenhado papel decisivo nesse cenário, com obras em andamento em todas as regiões, gerando emprego direto e indireto. Paralelamente, iniciativas para reativar indústrias voltadas ao manejo sustentável da floresta e à expansão agrícola no interior do estado têm garantido desenvolvimento econômico aliado à preservação ambiental.

“O Amapá continua mantendo uma tendência sólida de crescimento na geração de empregos formais, resultado direto da política econômica adotada pela atual gestão. Investimos no fortalecimento de setores estratégicos e na valorização da iniciativa privada como motor do desenvolvimento”, afirmou o vice-governador Teles Júnior.

Com esse ritmo de crescimento e ações articuladas entre governo, setor produtivo e iniciativa privada, o Amapá reafirma seu papel como referência nacional em inclusão produtiva e geração de renda, promovendo dignidade e mais oportunidades para sua população.