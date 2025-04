Amapaense que estudava medicina é encontrada morta na Bolívia

A vítima, de aproximadamente 37 anos, era natural de Santana, cidade a 17 km da capital, Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

Uma mulher brasileira, identificada nas redes sociais como Jenife Revival, foi encontrada morta na zona norte de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, num apartamento na Avenida Cristo Redentor, próximo ao Sétimo Rodoanel. A vítima, de aproximadamente 37 anos, era natural de Santana, no Amapá, e estudava medicina na Bolívia.

As autoridades policiais foram acionadas após uma denúncia e iniciaram imediatamente as investigações para esclarecer as circunstâncias da morte. Para a imprensa boliviana, o promotor Daniel Ortuño informou que o corpo foi removido e encaminhado ao necrotério judicial para a realização da autópsia médico-legal.

Até o momento, não há informações sobre a causa da morte. Somente os resultados da autópsia poderão determinar se a vítima foi vítima de um crime ou se a morte ocorreu por outros fatores.

A polícia boliviana segue investigando o caso e busca por informações que possam levar à identificação de possíveis responsáveis pelo crime. A Embaixada do Brasil na Bolívia também está acompanhando o caso.

Nas redes sociais várias pessoas seguem fazendo homenagens para Jenife. Ela havia feito sua última publicação no Instagram há 4 dias.