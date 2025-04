Angústia e mistério: pescador desaparece após pororoca e mobiliza busca

Familiares iniciaram buscas por conta própria na tentativa de localizar seu João, porém, sem sucesso.

Por RODRIGO DIAS

A comunidade de Amapá vive momentos de apreensão com o desaparecimento do pescador João dos Santos Cardoso, de 65 anos, visto pela última vez no sábado, 12 de abril, no rio Flechal, na região da Boca do Rio Amapá.

Segundo o relato de familiares, ele saiu de casa pela manhã, por volta de 7h, para realizar sua atividade de pesca habitual, utilizando seu batelão (pequena embarcação), e desde então desapareceu.

O sumiço tem causado grande preocupação, uma vez que, conforme o comunicante, era costume ele retornar no mesmo dia ou, no máximo, na manhã de domingo ou segunda-feira. Segundo a família, João não consumia bebidas alcoólicas e nunca havia ficado tanto tempo distante.

A principal suspeita é de que um possível alagamento na região, causado pela temida pororoca – fenômeno natural de grandes ondas que invadem rios amazônicos durante a maré alta –, possa ter contribuído para o desaparecimento.

Familiares iniciaram buscas por conta própria na tentativa de localizar seu João, porém, sem sucesso. A angústia da família mobilizou as autoridades locais. Uma equipe do Área de Busca e Salvamento (ABS) do Corpo de Bombeiros de Porto Grande foi deslocada para o município de Amapá para auxiliar nas buscas.

Evidências

Em uma ação conjunta, a equipe dos Bombeiros uniu forças com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que ofereceu o apoio logístico necessário, incluindo lancha, motor e piloto para as buscas fluviais. As equipes percorreram o Rio Flechal e, em um ponto específico, localizaram a embarcação de seu João virada, além de sua rede de pesca e outros pertences.

Apesar da descoberta dos pertences, João permanece desaparecido. As buscas foram temporariamente encerradas no final da tarde desta quarta-feira (16), devido à alta da maré, que dificulta a atuação das equipes de resgate e aumenta os riscos na região.

Ficou alinhado entre a equipe do ABS e o ICMBio que uma nova equipe seria mobilizada logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (17) para dar continuidade às buscas, a partir do local onde os pertences foram encontrados.