ANP prepara leilão de novos blocos na Margem Equatorial

De acordo com a revista Veja, o Bloco 59 (na costa do Amapá) não está entre as áreas que serão leiloadas

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) anunciou que o próximo leilão de áreas para exploração e produção de petróleo incluirá blocos localizados na bacia da Foz do Amazonas. A informação foi publicada nesta terça-feira (15) pela revista Veja. O leilão está previsto para o dia 17 de junho, com a lista de setores em oferta publicada no Diário Oficial da União em 14 de abril.

Dos dezesseis setores oferecidos, cinco estão na Margem Equatorial brasileira, sendo quatro na Foz do Amazonas (Amapá e Pará) e um na bacia Potiguar. (RN). Esta será a primeira vez que campos na costa amazônica são incluídos no leilão, atraindo a participação de 31 empresas nacionais e internacionais.​

A inclusão desses blocos ocorre mesmo sem a licença ambiental do Ibama para exploração na região. A Petrobras, que busca autorização para perfurar o bloco 59 na Foz do Amazonas, enfrenta entraves com o órgão ambiental. O Ibama já negou anteriormente a licença, alegando inconsistências técnicas no projeto da estatal. A Petrobras apresentou um pedido de reconsideração, que ainda está sob análise.​

De acordo com a revista, o bloco 59 não está entre os que serão oferecidos no leilão. A área fica a 170 km de Oiapoque e a 550 km da foz do rio Amazonas, e a concessão é da Petrobras, após a desistência da francesa Total, também barrada pelo Ibama.