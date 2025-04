Após 11 dias, Bombeiros encerram buscas por pescador desaparecido em pororoca

João Cardoso saiu de sua residência por volta das 7h da manhã para pescar no Rio Flechal, na região da ‘boca’ do Rio Amapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO DIAS

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBMAP) anunciou, nesta quarta-feira (23), o encerramento das buscas por João dos Santos Cardoso, de 65 anos, desaparecido desde o sábado, 12 de abril. O pescador saiu de sua residência por volta das 7h da manhã para pescar no Rio Flechal, na região da ‘boca’ do Rio Amapá, utilizando seu batelão, e não retornou.

A família relatou que era habitual o senhor João retornar no mesmo dia ou, no máximo, na manhã de domingo ou segunda-feira. O prolongado desaparecimento gerou grande preocupação entre os parentes, que informaram que ele costumava pescar sozinho, não consumia bebidas alcoólicas e nunca havia ficado tanto tempo ausente.

A principal suspeita para o desaparecimento recai sobre um possível alagamento na região, causado pela força da pororoca, fenômeno natural característico do encontro das águas do rio Amazonas com o Oceano Atlântico.

As buscas, que contaram com a participação de integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), do Grupo Tático Aéreo (GTA), da comunidade e dos próprios bombeiros, foram intensas durante os últimos 11 dias. No entanto, conforme comunicado da assessoria de comunicação do CBMAP, a decisão de suspender as buscas foi tomada nesta quarta-feira.

De acordo com informações da Comandante da Guarnição, Sargento BM Raiza, a equipe retornou ao Grupamento de Proteção Contra Incêndio Florestal (Gpcif) na manhã de hoje (às 08h58), após orientação do Tenente Coronel BM Marcelo para a retração das equipes. Atualmente, os bombeiros estão realizando a limpeza dos materiais para retornarem à capital, Macapá.

Em relatos sobre as buscas, a guarnição informou ter encontrado a embarcação de João dos Santos Cardoso ancorada próxima à saída para o oceano, uma área considerada de extensa dificuldade para as buscas. A localização do batelão e alguns pertences sugerem a possibilidade de que o corpo do pescador tenha sido levado pela forte correnteza para o mar aberto, um local de difícil estabilização para embarcações de pequeno porte.

A Comandante da Guarnição prestou as devidas orientações à família do desaparecido. Os parentes de João dos Santos Cardoso informaram que não desistirão das buscas e que uma embarcação de maior porte e mais resistente está a caminho para auxiliar nos trabalhos em área de oceano e pororoca.

Apesar do encerramento das buscas oficiais pelo Corpo de Bombeiros, a esperança da família permanece viva, e a comunidade local se mobiliza para dar apoio neste momento delicado.