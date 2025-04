Após chegar em casa bêbado, marido fica com ciúmes e espanca esposa que saía pro trabalho

Agressor foi preso pela Polícia Civil. Caso ocorreu no Bairro Brasil Novo, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO DIAS

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante nesta segunda-feira (14) no Bairro Brasil Novo, zona norte Macapá, após agredir brutalmente sua esposa, uma jovem de 27 anos.

A violência ocorreu dentro da residência e na frente da filha de 10 anos do casal, segundo informações do delegado Bruno Braz, responsável pelo caso.

Braz contou à reportagem que a vítima estava saindo para o trabalho quando foi surpreendida pelo marido, que havia acabado de chegar em casa, visivelmente embriagado.

Movido por ciúmes, o agressor iniciou uma série de agressões que incluiu socos, chutes, tapas e, de forma cruel, chegou a ferir a esposa com um palito de unha.

A vítima, em busca de segurança e justiça, procurou a delegacia de polícia para denunciar o caso. Diante da gravidade das agressões e do relato da vítima, a polícia se dirigiu até a residência do casal, onde efetuou a prisão em flagrante do agressor. No momento da prisão, o homem estava dormindo, ainda sob efeito do álcool.

O delegado Bruno Braz destacou a brutalidade do crime e a presença da filha do casal durante as agressões, um fator que agrava ainda mais a situação.

“É inaceitável a violência doméstica, ainda mais quando presenciada por uma criança. A prisão em flagrante demonstra a resposta rápida da polícia a esse tipo de crime”, afirmou o delegado.

A vítima foi encaminhada para realizar exames de corpo de delito e receber o apoio necessário. O agressor foi autuado em flagrante por violência doméstica, com as qualificadoras pertinentes, e está à disposição da Justiça.