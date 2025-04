Após cheia histórica, governo decreta emergência e envia ajuda para a Região dos Lagos

Governador visitou municípios mais afetados. Tartarugalzinho, Pracuúba e Calçoene recebem ações de assistência emergencial

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

Uma cheia histórica, provocada pelo volume atípico de chuvas dos últimos dias, afetou gravemente a Região dos Lagos, no Amapá. Os municípios de Tartarugalzinho, Pracuúba e Calçoene foram os mais atingidos, o que levou o governador Clécio Luís (SD) a decretar situação de emergência neste domingo (27), durante visita às áreas afetadas. O objetivo é intensificar o atendimento às famílias atingidas pelas inundações e acelerar o envio de ajuda humanitária.

O decreto foi publicado no Diário Oficial da União e vai permitir a liberação de recursos federais para socorrer os moradores. Durante a visita a Tartarugalzinho, onde o impacto é considerado o mais grave, o governador reforçou o compromisso do Estado em prestar apoio imediato.

“Hoje temos condições de dar respostas rápidas a todas as emergências, até aquelas que não são habituais. Os dois principais programas para auxiliar os moradores, o ‘Amapá Sem Fome’ e o ‘Acolher Amapá’, estão aqui em Tartarugalzinho. Acreditamos que ainda teremos mais três dias de alta do rio, e essa ajuda é fundamental. O Governo Estadual, o Governo Federal e os Municípios estão trabalhando juntos para socorrer essas famílias que estão enfrentando problemas com as enchentes dos rios“, destacou Clécio Luís.

Em contato telefônico com o governador, o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, garantiu a homologação rápida da situação de emergência, possibilitando a chegada de reforços federais.

As primeiras ações de assistência começaram no fim de semana, com o envio de equipes da Secretaria de Assistência Social (Seas) e da Defesa Civil Estadual. Elas iniciaram os atendimentos em Tartarugalzinho e, nos próximos dias, seguirão para Pracuúba e Calçoene. Estão sendo distribuídos kits de alimentos, kits de higiene pessoal, colchões e água potável.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá, Tartarugalzinho é o município com maior número de atingidos: cerca de 200 famílias (aproximadamente 800 pessoas). Pelo menos 14 famílias ficaram desabrigadas e outras 100 foram desalojadas, precisando se abrigar em casas de parentes. Uma Sala de Situação foi instalada para coordenar o trabalho das equipes e organizar o atendimento emergencial.

O prefeito de Tartarugalzinho, Bruno Mineiro, explicou que o nível do Rio Tartarugal subiu mais de três metros em relação ao normal, agravando a situação.

“Nas últimas 48 horas passamos por momentos difíceis, com transbordamento do Rio Tartarugal e grande volume de água chegando das cabeceiras. Agradecemos esse apoio do Governo com ajuda humanitária, pois nossas pessoas estão precisando muito”, relatou o prefeito.

Para melhor dimensionar os danos, o Grupo Tático Aéreo (GTA) realizou sobrevoos nas áreas alagadas. O monitoramento dos rios continua e o Governo do Estado segue mobilizado para garantir a segurança e a assistência da população atingida.