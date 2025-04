Após confusão e pancadaria, Trem e Santos voltarão a se enfrentar

Ontem (23), o movimentado empate de 1 a 1 foi ofuscado pelas cenas de violência envolvendo membros das comissões técnicas e torcedores.

Por RODRIGO DIAS

O final lamentável da 1ª partida da semifinal do Campeonato Amapaense de Futebol de 2025, disputada entre Trem Desportivo Clube e Santos Futebol Clube do Amapá, na noite de quarta-feira (23) no Estádio Zerão, em Macapá, segue sendo o assunto do dia nas redes sociais nesta quinta-feira (24).

Vídeos da confusão, marcada por pancadaria e depredação das instalações do estádio, ainda circulam na internet, repercutindo fora do estado e manchando a imagem do futebol amapaense. O movimentado empate de 1 a 1 foi ofuscado pelas cenas de violência generalizada envolvendo membros das comissões técnicas e torcedores de ambas as equipes.

Os vídeos mostram o momento em que a confusão se iniciou, rapidamente escalando para agressões físicas e vandalismo nas áreas internas do Zerão. Neles, é possível ver pessoas trocando socos e arremessando objetos. A atmosfera de rivalidade esportiva deu lugar a um cenário de violência.

A Federação Amapaense de Futebol (FAF) emitiu uma nota oficial expressando sua indignação e informando que já requisitou os relatórios oficiais da arbitragem, da equipe de segurança e da administração do Estádio Zerão.

A FAF afirmou que encaminhará o caso ao Tribunal de Justiça Desportiva do Amapá (TJD/AP), visando a punição dos responsáveis pela violência e pelos danos causados às instalações.

A expectativa agora é sobre as decisões do TJD/AP, que deverá analisar os relatórios e as imagens para identificar e punir os envolvidos na pancadaria.

Com clima tenso, as equipes voltam a se enfrentar na semana que vem, na 2ª partida da semifinal.