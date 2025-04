Após execução a tiros em praça, assassinos fogem de rabeta no sul do Amapá

Natural de Macapá, Andrey dos Santos Pereira foi assassinado a tiros na presença de famílias e crianças.

Por RODRIGO DIAS

A tranquilidade da Praça de Vitória do Jari, município do sul do Amapá, foi interrompida por um crime brutal, cometido na presença de famílias e crianças. Andrey dos Santos Pereira, de 22 anos e natural de Macapá, foi assassinado a tiros em pleno espaço público, chocando os moradores da região. O crime ocorreu na noite de quarta-feira (2).

Segundo o delegado Juliano Uzueli, titular da delegacia local, testemunhas relataram que os autores do crime chegaram ao local em uma rabeta, embarcação típica da região, efetuaram os disparos contra a vítima e fugiram rapidamente pelo rio, deixando para trás um rastro de medo e perplexidade.

A cena do crime atraiu a atenção de diversos curiosos, que se aglomeraram ao redor do corpo de Andrey, caído entre os degraus de uma calçada, próximo à sua bicicleta. A polícia civil iniciou imediatamente as investigações, realizando diligências na tentativa de identificar e capturar os responsáveis pelo homicídio.

Até o momento, a motivação do crime permanece desconhecida. As autoridades locais pedem a colaboração da população para que, caso possuam informações relevantes, entrem em contato com a delegacia de Vitória do Jari. A identidade dos informantes será mantida em sigilo.