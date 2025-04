Após pedido do governo, ICMBio suspende consulta para criar reservas na costa do AP

Local das 4 unidades. Em vermelho, o bloco da Petrobras. Suspensão foi divulgada neste sábado (26) pelo governador do Estado, Clécio Luís

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Depois de uma polêmica gigantesca e muita pressão do governo do Amapá, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade (ICMBio) suspendeu a consulta pública que debateria a criação de quatro reservas marinhas na costa do estado. A informação foi confirmada neste sábado (26) pelo governador Clécio Luís (SD).

O governador revelou que conversou diversas vezes com o presidente do ICMBio, Mauro Pires, e reforçou que esse não é um tema que precisa ser debatido agora pelo estado, que tem como prioridade o licenciamento para a pesquisa de petróleo na costa do Amapá.

“Defendo a preservação ambiental, mas alertei que, neste momento, a discussão poderia gerar ainda mais tensão no debate sobre a pesquisa petrolífera na Margem Equatorial. Com responsabilidade e respeito ao Amapá, o ICMBio decidiu adiar a consulta”, revelou o governador.

Nos últimos dias, o ICMBio decidiu retomar uma discussão iniciada há 20 anos para criar quatro reservas, uma delas a 137 quilômetros do local do bloco a Petrobrás pretende explorar petróleo na chamada Margem Equatorial.

Depois da repercussão negativa, o presidente do instituto chegou a gravar um vídeo para emplacar a narrativa de que as unidades não atrapalhariam a exploração de petróleo, mas a estratégia não deu certo.

A consulta estava marcada para a semana que vem. Uma delas seria realizada no Arquipélago do Bailique, mas o evento foi transferido para Macapá por determinação da Câmara Municipal, após aprovação de um decreto apresentado pela mesa diretora, aprovado e homologado no mesmo dia.