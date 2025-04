Após roubar mercearia, assaltantes mascarados confrontam a PM; um deles morre

O confronto ocorreu na tarde desta terça-feira (15), no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um criminoso faccionado morreu baleado após assaltar uma mercearia e, durante a fuga, abrir fogo contra militares da Força Tática e do 8º Batalhão da PM do Amapá. O confronto ocorreu na tarde desta terça-feira (15), no Bairro Marabaixo 4, na zona oeste de Macapá.

O roubo, que foi cometido por dois mascarados armados com faca e arma de fogo, foi registrado por câmeras de monitoramento de dentro e fora do estabelecimento comercial.

As imagens mostram que os bandidos surgem caminhando do fim de uma das ruas que dá acesso à esquina do comércio. O dono do comércio é rendido no momento em que chega no seu carro por um dos criminosos. Enquanto isso, o outro bandido se encarrega de render funcionários e clientes que estavam no interior da mercearia.

Sob a mira de um revólver e a lâmina de uma faca tipo peixeira, as vítimas foram obrigadas a deitar com o rosto para o chão. A ação deles é violenta, principalmente do assaltante que segura a faca. Em determinado momento, ele agride com chutes uma das vítimas deitadas. Ele ameaça esfaquear os reféns a todo momento.

O proprietário do estabelecimento comercial só não foi assassinado durante a ação criminosa porque disse ser bombeiro reformado, e ainda teve que comprovar, mostrando sua carteira de identificação.

Após o assalto, que durou um pouco mais de 2 minutos, os ladrões fugiram levando todo o dinheiro do caixa e algumas carteiras de cigarro. Os bandidos só não contavam que seriam surpreendidos logo adiante por uma equipe de Radiopatrulha do 8º Batalhão, que fazia rondas pelo local e de imediato pediu apoio, atendido pela Força Tática.

O indivíduo que pegou todo o dinheiro do caixa – que empunhava a faca – conseguiu fugir. Já o comparsa armado com revólver correu e invadiu uma propriedade particular, onde optou pelo confronto e acabou atingido na troca de tiros.

Após a constatação do óbito pelo Samu, o corpo foi identificado como sendo de Joab Monteiro Silva, o ‘General’, detentor de uma longa ficha criminal, incluindo homicídio e diversos roubos.