Apocalipse12

A Bíblia se explica. Se lermos com atenção constantemente, vamos perceber que os símbolos usados em profecias são explicados em outros trechos. Em Apocalipse 12, vemos a perseguição à “mulher”, que representa a “igreja verdadeira”. Veja com atenção a análise deste capítulo e tenha um ótimo domingo (6) com nosso Deus e Salvador Jesus!