Assassino não se intimida com torcida e mata alvo ao lado de campo de futebol

Crime ocorreu no Campo do Lalau, no Bairro Infraero I, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

A polícia ainda fazia buscas pelos três criminosos que haviam executado um adolescente de 16 anos horas antes na cidade de Macapá, quando foi chamada na noite desta quinta-feira (10) para mais um local de homicídio na capital amapaense. Desta vez, na zona norte, no Bairro Infraero I.

Niedson de Oliveira Serra, também conhecido como ‘Ninica’, de 21 anos, foi atingido por um disparo nas costas enquanto tentava fugir de seu algoz. Após o tiro, ele caiu na Rua 1º de Janeiro, ao lado do Campo do Lalau.

A via já foi palco de outras execuções, incluindo o assassinato, no mês de fevereiro, do pai do adolescente que foi executado na tarde de ontem no Bairro Congós. Na ocasião, a vítima foi atraída ao lugar após receber a ligação telefônica de uma mulher marcando o encontro.

No momento do ataque a Ninica, moradores se divertiam em uma partida de futebol no campinho de terra batida. Mesmo assim, o atirador não se intimidou: matou o rival em via pública e fugiu. Segundo investigadores, ele não foi reconhecido.

Conforme apurações da polícia, Ninica integrava uma facção criminosa e já havia sido preso pela Rotam em 2021, quando foi flagrado com uma motocicleta roubada e um simulacro de arma de fogo. A suspeita é que ele tenha sido executado a mando do crime organizado.

O caso está sob investigação da Delegacia de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que acompanhou os trabalhos das Polícias Científica e Militar no local do crime. Informações que possam contribuir com a elucidação das mortes em investigação podem ser repassadas pelo Disk Denúncia da DHPP: (96) 99170 4302.