Assédio e falta de diálogo: sindicato explica motivos da paralisação na saúde

Entidade protocolou ofício na PMM informando sobre a paralisação do próximo dia 6 de maio

Por SELES NAFES

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde de Macapá explicaram, nesta terça-feira (29), os motivos para a paralisação das atividades marcada para o próximo dia 6 de maio. Eles alegam assédio moral nas unidades e falta de diálogo com a prefeitura, na tentativa de corrigir uma suposta falha que estaria atingindo os salários dos servidores. O Portal SelesNafes.Com conversou com o presidente da entidade, Jó Pereira. Nesta segunda, eles protocolaram na prefeitura o aviso de paralisação, com advertência de greve por tempo indeterminado.