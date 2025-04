Bandidos usaram fuzil americano 556 contra policiais do Bope: major explica

Armas usadas pelos bandidos no tiroteio têm alto poder de fogo.

Por OLHO DE BOTO

O confronto entre criminosos armados e policiais da Rotam/Bope, na noite desta terça-feira (29), no Buerinho, zona norte de Macapá, evidenciou o crescente poder de fogo das facções criminosas que atuam no Amapá. Dois suspeitos acabaram mortos após atacarem os militares com uma pistola 9mm e um fuzil calibre 5.56 de origem americana, armamento de uso restrito e com alto poder de destruição.

Segundo o major Hércules Lucena, oficial do Bope, o fuzil apreendido possui capacidade para 30 disparos e foi usado em rajadas durante a ação. É uma arma automática, com alta energia, semelhante ao modelo israelense que a PM adquiriu recentemente.

Ainda de acordo com o oficial, o preparo técnico das equipes foi decisivo para que não houvesse vítimas entre os policiais. Confira abaixo a entrevista completa com o major Hércules Lucena: