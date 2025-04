Bruno diz que Tartarugalzinho atuará no plano para preservar Araguari

Prefeito anunciou apoio ao plano diretor que está sendo discutido entre város municípios e órgãos públicos

“Nosso compromisso é com as pessoas e com o futuro de Tartarugalzinho”, declarou com firmeza o prefeito Bruno Mineiro (União), durante audiência pública que discute o Plano Diretor da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari — uma iniciativa fundamental para o desenvolvimento sustentável de toda a região.

Tartarugalzinho, localizada a 222 km de Macapá, assumiu papel de destaque no processo, com o prefeito Bruno Mineiro anunciando que o município estará presente e atuante em todas as fases do plano. “Não seremos apenas espectadores. A Prefeitura será parceira ativa em cada etapa desse projeto, porque entendemos que o Araguari é mais que um rio — é identidade, sustento e lar para o nosso povo”, afirmou.

A audiência reuniu diversos segmentos da sociedade: quilombolas, ribeirinhos, trabalhadores, mães, jovens e lideranças comunitárias. Também participaram técnicos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado (Sema), vereadores e secretários municipais. O objetivo comum: pensar o futuro da bacia hidrográfica com responsabilidade e participação popular.

Com cerca de um terço do território amapaense abrangido pela bacia do Araguari, o plano pretende mapear, diagnosticar e propor soluções que respeitem o meio ambiente e as pessoas que dependem diretamente do rio. A existência de hidrelétricas na região exige ainda mais atenção aos impactos ambientais, sociais e culturais.

Desde o início de sua gestão, Bruno Mineiro tem defendido um modelo de desenvolvimento que una planejamento técnico e sensibilidade social.

“A escuta foi só o começo. Nosso povo sabe falar, sabe reivindicar e também sabe colaborar. Estamos construindo esse futuro juntos”, destacou o prefeito ao lado de representantes das comunidades tradicionais.

Com mais de 15 mil habitantes, Tartarugalzinho vive hoje uma administração que compreende que progresso de verdade é aquele que respeita as raízes, protege os recursos naturais e garante dignidade às pessoas.