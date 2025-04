Caçamba e carro de passeio batem de frente em acidente com feridos

Colisão ocorreu na Rodovia Duca Serra, próximo de condomínios da zona oeste

Compartilhamentos

Por JONHWENE SILVA, de Santana

Um grave acidente foi registrado no início da tarde desta quinta-feira (3) na Rodovia Duca Serra, nas proximidades de condomínios na zona oeste de Macapá.

A colisão frontal entre uma caçamba e um carro de passeio interrompeu o tráfego de veículos por aproximadamente uma hora. O motorista de um Virtus branco ficou preso às ferragens.

Em vídeos postados em grupos de WhatsApp, é possível ver pessoas pedindo para que ele se mantivesse calmo dentro do veículo até a chegada do socorro médico. Também havia muitos curiosos filmando.

De acordo com informações preliminares do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual (BPRE), as causas do acidente ainda estão sendo investigadas. No entanto, testemunhas relataram que o carro de passeio trafegava na contramão. O impacto destruiu a frente dos dois veículos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o motorista, que estava preso às ferragens. Além dele, outra pessoa também ficou ferida e foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, os condutores dos veículos não foram identificados.