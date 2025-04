Câmara aprova e Furlan sanciona reajuste de 4,83% para o funcionalismo

Vereadores levaram projeto aprovado para que fosse logo sancionado pelo prefeito Furlan

Da REDAÇÃO

A Câmara Municipal de Macapá aprovou por unanimidade nesta quinta-feira (3), em dois turnos, o projeto da prefeitura que concede reajuste salarial a diversas categorias de servidores municipais, incluindo efetivos, comissionados, aposentados, pensionistas e funcionários do quadro em extinção. Como a tramitação foi rápida, o reajuste será incluído na folha de pagamento deste mês.

O projeto recebeu emendas modificativas e aditivas nas Comissões Permanentes da Câmara antes da aprovação. O aumento linear concedido foi de 4,83% para todas as categorias, mas algumas tiveram reajustes diferenciados. Servidores cujo salário-base está abaixo do mínimo receberão um reajuste de 60%. Já os fiscais ambientais e de postura terão um aumento de 32%, enquanto os profissionais de nível superior terão 20%. Os servidores da Educação foram contemplados com 11,10% e os da Saúde com 10%.

A aprovação foi comemorada pelos servidores, que acompanharam as votações. Durante a sessão, diversos vereadores se manifestaram em apoio ao projeto, entre eles Gian do Nae (PRD), Alexandre Azevedo (Podemos), Marcelo Dias (PRD) e Pedro DaLua (União Brasil).

“A Câmara de Vereadores mais uma vez cumpre seu papel institucional e político de dar celeridade na tramitação e votação das matérias de interesse dos servidores municipais”, avaliou o presidente Pedro Dalua (UB).

Após a aprovação, uma comissão de vereadores entregou o texto ao prefeito Antônio Furlan para sanção.